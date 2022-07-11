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Политика
Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля

Нарколог предупредил о риске перегрева от алкогольных коктейлей в жару

Нарколог Брюн предупредил о риске перегрева от употребления мохито и джин-тоника в жару
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Фото: Unsplash/Louis Hansel
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Употребление прохладительных алкогольных коктейлей, таких как мохито и джин-тоник, могут нарушить терморегуляцию и привести к перегреву организма. Об этом рассказал 11 июля главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

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«Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, в том числе сосуды, которые находятся близко к коже, из-за чего нарушается терморегуляция», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Врач отметил, что после того, как человек почувствует опьянение, он перестанет получать четкие сигналы от своего организма о терморегуляции тела, поэтому риск теплового удара будет выше.

Кроме того, Брюн опроверг истинность утверждений о том, что холодный алкогольный напиток будет менее вреден или будет медленнее всасываться.

«Как только он нагреется до 36 градусов, станет обычным ядовитым веществом», — сказал он.

Врач подчеркнул, что в жару безопаснее для организма пить столовую минеральную воду.

Ранее, 5 июля, директор по импорту виноторговой компании Дарья Сологуб рассказала, что при выборе вина для летнего отдыха, вечеринок и пикников следует соблюдать ряд правил: низкий градус, низкий танин и высокая кислотность. В жару лучше выбрать вино до 12 градусов, а перед употреблением охладить его до правильной температуры подачи, чтобы оно было приятным и свежим, уточнила она.

Накануне диетолог-нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Галина Ильенко рассказала о том, как правильно питаться и какие напитки лучше употреблять летом. Так, специалист посоветовала обратить внимание на различные травяные настои, например настой мяты, мелиссы, чабреца. Также полезны свежевыжатые овощные и фруктовые соки, приготовленный в домашних условиях несладкий квас на основе солода и ячменя, различные компоты без сахара, рассказала Ильенко.

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