Нарколог предупредил о риске перегрева от алкогольных коктейлей в жару

Употребление прохладительных алкогольных коктейлей, таких как мохито и джин-тоник, могут нарушить терморегуляцию и привести к перегреву организма. Об этом рассказал 11 июля главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, в том числе сосуды, которые находятся близко к коже, из-за чего нарушается терморегуляция», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Врач отметил, что после того, как человек почувствует опьянение, он перестанет получать четкие сигналы от своего организма о терморегуляции тела, поэтому риск теплового удара будет выше.

Кроме того, Брюн опроверг истинность утверждений о том, что холодный алкогольный напиток будет менее вреден или будет медленнее всасываться.

«Как только он нагреется до 36 градусов, станет обычным ядовитым веществом», — сказал он.

Врач подчеркнул, что в жару безопаснее для организма пить столовую минеральную воду.

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