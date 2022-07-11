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Зоопсихолог дал советы по помощи домашним животным в жару

Зоопсихолог Волков рассказал, как помочь домашним животным в жару и какие породы собак больше других подвержены перегреву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал, как помочь домашним животным в жару и какие породы собак больше других подвержены перегреву

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В беседе с Pravda.Ru 8 июля он перечислил симптомы теплого удара у питомцев — это отказ от еды и питья, угнетение, плохое самочувствие, покраснение или побледнение слизистых, отсутствие игровой активности.

Волков отметил, что существует специальные лежанки, которые охлаждаются от прикосновения с телом собаки, они помогут питомцу пережить жару.

Зоопсихолог указал на то, что маленьким, особенно короткошерстным собакам требуется легкая одежда, чтобы солнечные лучи не вызывали у них солнечного ожога. Выгуливать питомцев специалист посоветовал утром и вечером, «когда не самый солнцепек». Он напомнил, что на прогулку можно брать с собой воду.

Волков отметил, что больше всех подвержены перегреву собаки-брахицефалы: бульдоги, мопсы и другие породы с приплюснутым носом. Специалист пояснил, что из-за своеобразного строения черепа воздух, которым дышат эти собаки, не охлаждается в должной мере при продвижении к легким.

2 июля пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что вместе со специалистами Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за безопасностью на водоемах следят и специальные собаки. Как отмечает РИАМО, горожанам напомнили о необходимости выбирать для купания только специальные оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и врачи.

В конце июня президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям», что в России запрещено брать с собой на пляж животных, исключением являются лишь собаки-поводыри. Между тем, есть места, где запрещено купаться людям, но разрешено гулять с собаками. Находясь на водоеме с собакой, специалист призвал избегать долгого нахождения на солнце и купания в опасных местах. Также он призвал следить за тем, чтобы питомец не пил воду из водоемов из-за риска отравления, отмечает телеканал «360».

5 июня Голубев предупредил об опасности для здоровья собак прогулок в жаркие дни и дал рекомендации как уберечь домашних любимцев в такое время. По его словам, в жару лучше перенести прогулки на раннее утро или поздний вечер, чтобы избежать палящего солнца. Так, при температуре воздуха выше 30 градусов у собаки может случится тепловой удар, а раскаленный асфальт стать причиной ожога подушечек лап.

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