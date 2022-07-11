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Глава Минобороны Украины сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг страны

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Украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете The Times.

Больница в Херсоне повреждена из-за обстрелов ВСУ. Онлайн спецоперации 10 июля
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По его словам, Киев «собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг».

Отмечается, что президент Украины поручил главнокомандующему Вооруженными силами разработать план.

Резников также заявил, что западные вооружения могут помочь в выполнении задач, стоящих перед ВСУ, поэтому он призвал страны НАТО нарастить их поставки.

В ответ депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал приказ Зеленского отвоевать юг Украины политической агонией.

Ранее, 8 июля, Резников сообщил, что более 1 млн военных ВСУ обеспечивают оборону и безопасность украинской территории. Число мобилизованных составляет до 700 тыс. человек. По его словам, сегодня в Национальной полиции служит до 100 тыс. человек, в Национальной гвардии — до 90 тыс., еще до 60 тыс. человек — это пограничники, уточнил он.

Кроме того, министр обороны Украины признал, что в рядах ВСУ отмечаются большие потери, вооружение истощено. Резников подчеркнул острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

До этого, 7 июля, Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в связи с поражениями ВС Украины в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия.

Сдавшиеся в плен представители ВСУ объяснили, почему отказываются воевать и записывают украинскому президенту Владимиру Зеленскому видео с соответствующими обращениями. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 4 июля показал видео, в котором украинские боевики отказываются воевать против российских солдат и объясняют это отсутствием оружия и техники, уважения со стороны высшего руководства.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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