Украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете The Times.

По его словам, Киев «собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг».

Отмечается, что президент Украины поручил главнокомандующему Вооруженными силами разработать план.

Резников также заявил, что западные вооружения могут помочь в выполнении задач, стоящих перед ВСУ, поэтому он призвал страны НАТО нарастить их поставки.

В ответ депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал приказ Зеленского отвоевать юг Украины политической агонией.

Ранее, 8 июля, Резников сообщил, что более 1 млн военных ВСУ обеспечивают оборону и безопасность украинской территории. Число мобилизованных составляет до 700 тыс. человек. По его словам, сегодня в Национальной полиции служит до 100 тыс. человек, в Национальной гвардии — до 90 тыс., еще до 60 тыс. человек — это пограничники, уточнил он.

Кроме того, министр обороны Украины признал, что в рядах ВСУ отмечаются большие потери, вооружение истощено. Резников подчеркнул острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

До этого, 7 июля, Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в связи с поражениями ВС Украины в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия.

Сдавшиеся в плен представители ВСУ объяснили, почему отказываются воевать и записывают украинскому президенту Владимиру Зеленскому видео с соответствующими обращениями. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 4 июля показал видео, в котором украинские боевики отказываются воевать против российских солдат и объясняют это отсутствием оружия и техники, уважения со стороны высшего руководства.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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