Российских военных наградили за заслуги в ходе освобождения ЛНР

Минобороны России (МО РФ) опубликовало кадры награждения военнослужащих группировки «Отважные», отличившихся в ходе завершающего этапа освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Военные получили государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении ведомства.

Госнаграды получили военнослужащие мотострелковых, танковых и подразделений специального назначения военного округа. Их военным ЦВО вручил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Так, российские солдаты были удостоены ордена Александра Невского, Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу» и «Жукова».

Ранее, 9 июля, статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

В числе прочих был награжден помощник командира 201-й российской военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко. Он получил медаль «За достижения в военно-политической работе».

5 июля государственные награды вручили военным группировки «Отважные». Во время церемонии были вручены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу» и «Жукова».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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