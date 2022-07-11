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Киев получает запчасти для самолетов из стран бывшего Варшавского договора

Эксперты раскрыли, откуда на Украину поступают боевые самолеты
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Опрошенные «Известиями» эксперты пояснили, что Киев продолжает получать помощь старыми постсоветскими самолетами и запчастями для них из стран бывшего Варшавского договора.

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Украина получила в качестве наследства от СССР достаточно большое количество боевых самолетов, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Далеко не все из них в последние годы были работоспособны. Многие около 20 лет стояли разукомплектованными по разным причинам на земле. У многих из них не было двигателей, у кого-то другого оборудования, без которого они не могли подняться в воздух», — отметил военный эксперт.

Однако, продолжил Шурыгин, еще прошлой осенью Украина начала восстанавливать эти самолеты с помощью своих союзников.

«Часть из них была вывезена на авиаремонтные заводы в Польшу, Болгарию и Румынию. Для них начали искать запчасти в бывших странах Варшавского договора и в других государствах, которые имели на вооружении советскую технику. Мы сейчас имеем дело с этими самолетами», — сказал собеседник «Известий».

Также эксперт отметил, что несколько штурмовиков Су-25 есть у Болгарии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Крылья из Советов: откуда на Украину поступают боевые самолеты

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