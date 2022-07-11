НМГ представила рейтинг импакт-фильмов и исследование социального кино

Гендиректор медиахолдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) Светлана Баланова представила исследование, призванное дать ответ на вопрос, как измерить эффективность воздействия кино на общество.

Проект был подготовлен центром социального проектирования «Платформа» при поддержке НМГ.

«Очень важно к теме контента подходить с системной точки зрения. Мы хотим не просто объединить группу энтузиастов, но превратить это в системное движение, которое в том числе занимается и измерением результатов, воздействия, оказываемого таким контентом», — рассказала гендиректор НМГ.

По ее словам, кино традиционно оценивается по художественным качествам и по кассовым сборам, но аналитикам показалось необходимым добавить к этому еще одну составляющую и сделать это в промышленном масштабе.

«Мы видим свою миссию в продвижении этого по всей стране, а для этого нужны понятные инструменты измерения», — отметила она.

Новое исследование, предлагающее прозрачные механизмы анализа влияния фильмов, и рейтинг, систематизировавший новейшие достижения индустрии в этой сфере — наши ноу-хау, за рубежом такого пока нет, заявила Баланова.

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