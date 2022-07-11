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НМГ представила рейтинг импакт-фильмов и исследование социального кино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Гендиректор медиахолдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) Светлана Баланова представила исследование, призванное дать ответ на вопрос, как измерить эффективность воздействия кино на общество.

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Проект был подготовлен центром социального проектирования «Платформа» при поддержке НМГ.

«Очень важно к теме контента подходить с системной точки зрения. Мы хотим не просто объединить группу энтузиастов, но превратить это в системное движение, которое в том числе занимается и измерением результатов, воздействия, оказываемого таким контентом», — рассказала гендиректор НМГ.

По ее словам, кино традиционно оценивается по художественным качествам и по кассовым сборам, но аналитикам показалось необходимым добавить к этому еще одну составляющую и сделать это в промышленном масштабе.

«Мы видим свою миссию в продвижении этого по всей стране, а для этого нужны понятные инструменты измерения», — отметила она.

Новое исследование, предлагающее прозрачные механизмы анализа влияния фильмов, и рейтинг, систематизировавший новейшие достижения индустрии в этой сфере — наши ноу-хау, за рубежом такого пока нет, заявила Баланова.

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