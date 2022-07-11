Минобороны РФ показало работу полевой кухни на спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры организации непрерывного материально-технического обеспечения (МТО) в полевых условиях при выполнении задач в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Военнослужащие МТО ЗВО организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, помывку личного состава, обслуживание и заправку техники в полевых условиях», — говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание уделяется вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. Так, в одном из новых районов дислокации российских подразделений был развернут передвижной механизированный хлебозавод (ПМХ), полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункт хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО.

«Осуществляется трехразовое ежедневное питание. Полноценные приемы пищи. Военнослужащие получают довольствие в полном объеме», — рассказал заместитель командира подразделения по тылу Николай.

Принимать душ военнослужащие могут не только в отведенные часы, но и по необходимости, так как в районе, где подразделения выполняют задачи, столбик термометра не опускается ниже 30 градусов тепла.

Также в ходе проведения спецоперации военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения (ВВТ).

Для этого были развернуты пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях.

«В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, военнослужащие ВС РФ могут проводить восстановительные работы любой сложности с использованием современных машин технического обслуживания и ремонта, а также благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее, 5 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал поставки МТО на передовую в Харьковской области. Служащие подразделений МТО доставляют на позиции ВС России самое необходимое: вооружение, боеприпасы и топливо. Колонна состоит из нескольких десятков фур, тоннами перевозящих стратегические грузы. По прибытии на замаскированные укрепленные рубежи припасы разгружают и передают в подразделения.

До этого, 10 июня, военкор «Известий» Линар Гинатуллин запечатлел доставку важных грузов на передовую. Ежедневно из пунктов МТО выезжает до 300 грузовиков со всем, что может пригодиться служащим российской армии: продовольствием, водой, топливом и боеприпасами. Машины движутся плотными рядами со скоростью около 70–80 км/ч.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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