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Артисты театра и кино выступили перед моряками в Севастополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова
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Поддержать личный состав Черноморского флота во время специальной военной операции решили участники XXX Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в «Артеке». Они приехали в Севастополь, узнали «Известия».

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Из звезд приехали актеры Юрий Чернов, Всеволод Шиловский, Андрей Соколов, Александр Тютрюмов, Галина Бокашевская, Владислав Дунаев, Сергей Друзьяк, Эвелина Бледанс, Михаил Мамаев, Павел Баршак.

Зрители с нетерпением ждали любимых артистов, пришли в Дом офицеров заранее. В зале на лучших местах партера — моряки и командование.

«Мы приехали к тем, кто защищает наше настоящее и будущее», — сказал со сцены президент международного кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в «Артеке», народный артист России Андрей Соколов.

Народный артист России Всеволод Шиловский поделился с залом своими переживаниями. Для него Севастополь, Керчь — города, в которых каждый миллиметр земли полит кровью людей, благодаря которым мы сейчас живем, рожаем детей, любим, строим.

Как признался заслуженный артист России Вадим Колганов, они ехали поддержать севастопольцев, а люди подходили к звездам со словами благодарности.

В зале люди и плакали. и смеялись. А в финале хором пели песню из фильма «Офицеры». Кто-то открыл для себя уже знакомого артиста, кто-то укрепился в своих кумирах.

«Я не знала, что Михаил Мамаев — не только «гардемарин», но еще и известный поэт, — поделилась пенсионерка Наталья Сергеевна.

Военнослужащие не столь бурно выражали свои эмоции. Улыбались и просто сказали, что концерт им очень понравился.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Важно было устроить премьеру именно на этой сцене»

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