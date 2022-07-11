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Финский историк Ялонен призвал Запад вступить в военный конфликт с Россией из-за Украины

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Странам Запада следует рассмотреть возможность вмешательства в российско-украинский конфликт для более активной поддержки Киева. Об этом в пятницу, 8 июня, заявил финский историк Юсси Ялонен.

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«Западная стратегия — вооружение Украины и избежание вооруженной интервенции — оказалась не настолько успешной, как предполагалось изначально. Этих действий может быть достаточно для того, чтобы Украина не проиграла. Однако недостаточно для того, чтобы гарантировать победу», — приводит его слова Verkkouutiset.

По мнению эксперта, рано или поздно перед Евросюзом (ЕС) и НАТО встанет вопрос о прямой конфронтации с Россией. В частности, для того, чтобы вернуть Украине потерянные в ходе спецоперации регионы, опосредованного участия будет недостаточно.

Вместе с тем, Ялонен признал существование ядерной угрозы в случае эскалации конфликта с Москвой. Однако он добавил, что этот фактор не должен быть сдерживающим, если речь идет о сохранении «международного порядка».

В настоящий момент западные государства регулярно оказывают финансовую и военную поддержку Украине.

Так, днем ранее президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Также в Пентагоне заявили, что планы по поставкам новых вооружений украинской стороне прорабатываются на месяцы и годы вперед.

Многие российские политики считают действия коллективного Запада развертыванием гибридной войны с Россией.

Еще 14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС принимают решение под влиянием Вашингтона, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия гибридной войны против России ощутят все, и отметил попытки Москвы не допустить такого сценария.

Официальная позиция Европы, в свою очередь, состоит в том, чтобы отвечать Москве на спецоперацию только посредством экономических ограничений. 6 июля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о нежелании Европы вступать в прямой конфликт с Россией.

24 февраля глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале операции по защите Донбасса в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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