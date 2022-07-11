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Эксперт по безопасности назвал способ обезопасить жилье на время отпуска

Эксперт по безопасности Кувиков рассказал, как переполненный почтовый ящик привлекает воров в квартиру
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Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал, как можно обезопасить свое жилье от кражи на время отпуска.

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В беседе с RT 9 июля специалист отметил, что перед отъездом в отпуск стоит попросить соседей или друзей заходить поливать цветы и очищать почтовый ящик. Также он посоветовал не публиковать планы о предстоящей поездке в социальных сетях.

По возможности, рассказал эксперт, можно установить различные системы умного дома, например, выключатели, позволяющие настроить сценарий включения и выключения света, имитируя присутствие человека в квартире.

«Чаще всего в зоне риска находятся квартиры на первых этажах, поэтому обязательно заранее установите решётки на окнах или же дополнительные датчики движения в этой зоне, если квартира уже охраняется. В зоне риска находятся также квартиры, оставшиеся в запустении (например, с заполненными почтовыми ящиками), а также квартиры в подъездах (или на этажах), где большой объем жилья сдается в аренду и часто меняются жильцы», — подчеркнул Кувиков.

Также он призвал не оставлять у дверей коробки из-под новой дорогостоящей техники. Кувиков посоветовал спрятать ценности и дорогостоящие предметы в неочевидные места на случай, если кража все же состоится: так получится минимизировать потери, пишет сайт kp.ru. Он подчеркнул, что самым действенным способом защиты является установка специального охранного комплекса.

В конце мая телеканал «360» сообщал, что в преддверии сезона отпусков активизировались мошенники, которые создают полные копии сайтов по продаже билетов и бронированию отелей для получения доступа к банковским данным доверчивых путешественников. Для того, чтобы не попасть на сайт злоумышленников, он посоветовал не переходить по ссылкам баннеров, а вводить адрес необходимой платформы вручную или искать ссылку через поисковики.

Эксперты предупреждают, что, получив такие сведения, мошенники могут оформить кредит на человека, но даже от этого можно защититься, сообщает Life.ru. Банк России предложил россиянам возможность устанавливать «самозапрет» на выдачу кредита и тем самым обезопасить себя от мошенников.

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