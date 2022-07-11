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Эксперты не прогнозируют высокой конкуренции на сентябрьских выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Серьезную конкуренцию на выборах в сентябре ждать не стоит, хотя есть регионы, где думская оппозиция может рассчитывать на победу, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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По мнению экспертов, эти выборы пройдут в спокойном режиме с относительно невысокой конкуренцией.

«Кампания будет спокойной, потому что в условиях военной операции парламентская оппозиция вряд ли будет проявлять большую активность, а несистемная отказалась участвовать в выборах. Не случайно глава эсеров Сергей Миронов предложил в этом году не проводить выборы», — пояснил «Известиям» замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Хотя, возможно, небольшая критика прозвучит от КПРФ, вряд ли стоит ожидать резонансных побед оппозиции, считает Макаркин.

«Не просто так пятерых губернаторов перед выборами заменили. Среди тех врио, кто идет на выборы, нет фигур, которые вызывают отторжение у избирателей, поэтому протестного голосования не будет», — пояснил эксперт.

Политтехнолог Константин Калачев полагает, что на этих выборах у парламентских партий после смерти Владимира Жириновского будет желание потеснить ЛДПР. При этом он отметил рост рейтинга «Единой России» по стране в целом.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отметил, что ряд оппозиционных партий не стал выдвигать своих кандидатов на выборах губернаторов, где стартовые позиции этих структур были достаточно сильными.

«Например, КПРФ отказалась от выдвижения кандидата в Марий Эл, «Справедливая Россия — За правду» — в Ярославской, а ЛДПР — в Томской области. Это делает конкурентную борьбу потенциально менее острой, но не снимает полностью риски для идущих на выборы врио глав регионов», — пояснил он «Известиям».

Среди регионов, где протестное голосование на губернаторских выборах может оказаться более выраженным, предварительно можно назвать Свердловскую, Ярославскую, Владимирскую области, Карелию, Бурятию, Удмуртию, возможно, Марий, отметил эксперт.

11 сентября в России пройдут 15 губернаторских кампаний. Из них всенародным голосованием будут выбраны главы во Владимирской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской и Ярославской областях, а также Республики Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртии. В Адыгее главу субъекта изберет парламент. Также пройдут выборы шести региональных заксобраний и 11 городских советов столиц субъектов. На муниципальном уровне самыми знаковыми станут выборы в Москве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прогноз победы: какая из партий наберет больше голосов в день выборов

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