Два человека погибли при падении машины с обрыва в Крыму

Два человека погибли в результате падения автомобиля в Симферопольском районе Крыма. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД России.

ДТП произошло 9 июля в районе села Левадки на трассе Симферополь – Бахчисарай. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», с обрыва скатился автомобиль марки Chevrolet Niva. В результате скончались двое мужчин 28 и 48 лет. Кроме того, 46-летняя женщина пострадала, ей удалось выпрыгнуть из машины.

Как пишет Life.ru, пострадавшую госпитализировали с травмами ног. Автомобиль обнаружили только на следующий день.

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

В конце июня три человека погибли в результате ДТП в Белогорском районе на трассе «Таврида» в Крыму. Водитель BMW в районе поселка Зуя столкнулся с автомобилями Renault и Nissan, которые попали в ДТП ранее. Скончались водитель и два пассажира автомобиля Renault.