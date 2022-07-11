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Политика
Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля

Совет Госдумы рассмотрит в понедельник предложение о внеочередном заседании палаты 15 июля

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В понедельник, 11 июля, по инициативе спикера Вячеслава Володина состоится внеочередное заседание Совета Госдумы. Соответствующее объявление накануне было размещено в Telegram-канале нижней палаты парламента.

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«Один из вопросов повестки совета — проведение в соответствии со статьей 14 (ч. «д») Регламента ГД внеочередного пленарного заседания Государственной думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля», — говорится в сообщении.

Заседание начнется в 10:00 мск.

Уточняется, что пленарное заседание необходимо для обсуждения неотложных вопросов и правительственных инициатив.

Госдума завершила последнее пленарное заседание 6 июля. Прошедшая весенняя сессия стала первой в этом созыве парламента, который приступил к работе в октябре 2021 года. Володин отметил, что с января текущего года был принят 361 закон, из которых 35,2% — социально значимые. На рассмотрении осталось 1203 инициативы. Следующая сессия начнется 30 августа.

Позднее, 7 июля, президент России Владимир Путин назвал достойными итоги весенней сессии Госдумы. Глава государства подчеркнул, что ГД удалось работать быстро и решительно после 24 февраля. По его мнению, все фракции «подтвердили состоятельность и зрелость, действовали как настоящие государственники и патриоты».

Зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев сообщил, что санкции никак не повлияли на законодательный настрой парламента и депутатами было сделано всё возможное для поддержки граждан.

В свою очередь, первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов заявил, что эта сессия стала началом новой политической истории парламента и страны. По его словам, основная повестка, с которой пришлось работать депутатам, связана с началом гибридной войны, которая была объявлена Западом России.

Данное обстоятельство побудило российскую власть отказаться от капиталистических принципов и вернуться к социализации общества и экономики для успешного противостояния антироссийской санкционной кампании.

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