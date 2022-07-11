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Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля

Лавров рассказал о помощи СССР «молодой» Саудовской Аравии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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СССР помогал Саудовской Аравии, когда та была молодым государством — во время работы в королевстве в 1920-е годы первого советского консула Карима Хакимова. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказал глава МИД России Сергей Лавров Фонду памяти А. Печерского, посвященному Хакимову. Интервью опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В то время, когда он [Карим Хакимов] там работал, нефтяные богатства еще не были обнаружены. Страна жила достаточно бедно. Несмотря на то, что и в Советском Союзе тогда не было благоденствия, СССР понимал необходимость поддержать молодое королевство и организовал доставку продовольственной и другой гуманитарной помощи», — сказал он.

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По его словам, Хакимов был незаурядным человеком и талантливым арабистом, прекрасно знал язык, историю и обычаи стран арабского Востока, что сказалось на его дальнейшей работе.

«Отмечу и его личные качества как бесстрашного человека. История гласит, что он должен был вручить верительные грамоты. Церемония была назначена таким образом, что ехал он туда один, на машине, ночью, по пустыне. Тогда это было совсем небезопасно», — добавил министр.

Карим Хакимов был первым советским послом в первой независимой стране арабского мира.

В 1921-1924 гг. он был генеральным консулом РСФСР/СССР в Мешхеде и Реште (Персия), в 1924-1928 гг. он являлся полпредом в Джидде (королевство Хиджаз, позднее Саудовская Аравия), в 1929-1931 гг. — полпред СССР в Йемене.

Как и многие советские дипломаты в то время, Хакимов попал под сталинские репрессии. После повторной командировки в Джидду в 1936-1937 гг. он был расстрелян в январе 1938 г. Его обвинили в шпионаже и участии в «антисоветской пантюркистской террористической организации». В 1956 г. был реабилитирован за отсутствием состава преступления.

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