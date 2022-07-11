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Украинские военные копали окопы около жилых домов в Лисичанске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинские военные рыли окопы непосредственно у жилых домов. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Журналист показал, как выглядят блиндажи, которые оставили после себя военные ВСУ. Высота потолка в одном таком окопе достигает примерно трех метров.

Блиндаж находится практически под домом мирных жителей города.

Ранее, 10 июля, 15-летняя жительница Лисичанска по имени Полина, встретившая союзные войска, рассказала, что стала жертвой травли в соцсетях. В украинских пабликах Полину стали называть «предательницей», припомнив, что она пела украинские песни.

В тот же день одна из жительниц Лисичанска рассказала корреспонденту «Известий», что под обстрелами со стороны ВСУ, людям приходилось высаживать огороды, чтобы выжить. Сейчас посаженное распродается на рынках. Также женщина поделилась, что население Лисичанска ждало прихода российских военных и ЛНР.

Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину 3 июля. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал операцию по освобождению Лисичанска практически молниеносной. Он указал на то, что противник бежал, бросив свою технику и оборонительные рубежи.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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