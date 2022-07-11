Москвич поцарапал Tesla ключом из-за «плохого настроения»

Житель столицы поцарапал ключом корпус чужого электромобиля Tesla, припаркованного рядом с торгово-развлекательным центром в Косино-Ухтомском районе Москвы.

По данным «Известий», инцидент произошел еще около месяца назад. Владелица машины сообщила, что отошла за покупками, а когда вернулась — увидела царапину.

Злоумышленника удалось найти не в последнюю очередь благодаря записям с камер наблюдения Tesla, которые охватывают всё пространство вокруг автомобиля. Кроме того, в кадр попало транспортное средство самого хулигана.

В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов мужчина объяснил свой поступок тем, что у него в тот момент было «плохое настроение».

8 июля автомобиль Tesla загорелся на парковке торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в Нижегородском районе Москвы. Площадь возгорания составила 2 кв. м, в результате инцидента никто не пострадал.