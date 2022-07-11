Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Британии Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера
Общество
Составлен портрет заемщика по льготной IT-ипотеке
Происшествия
Автомобиль сбил двух инспекторов ГИБДД в центре Москвы
Мир
Twitter подаст иск против Маска из-за срыва сделки в ближайшие дни
Мир
Байден призвал американцев протестовать против отмены абортов
Культура
Агутин оттолкнул забравшегося на сцену фаната
Спорт
Теннисиста Карацева заподозрили в договорных матчах
Происшествия
В Воскресенске молния попала в семью
Общество
Особый противопожарный режим установлен в 56 регионах России
Мир
Siemens перевезет турбину для «Северного потока» из Канады в Европу
Политика
Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля

Водитель сбил двух инспекторов ГИБДД в Москве

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022