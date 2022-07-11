Претензии Киева на недвижимость РФ в Лондоне назвали необоснованными

Претензии Украины на российскую недвижимость в Лондоне беспочвенны. Об этом в воскресенье, 10 июля, заявило посольство РФ в Великобритании.

«Как единственная страна-правопреемник СССР, Россия приняла права на советскую собственность за рубежом и, в отличие от Украины, выплатила все советские долги. Претензии Украины не имеют никаких оснований в международном праве», — приводит комментарий диппредставительства ТАСС.

Также собеседники агентства отметили, что на помещения, принадлежащие посольствам и их сотрудникам, распространяется принцип дипломатического иммунитета. Будучи участницей Венской конвенции, Британия обязуется гарантировать неприкосновенность этой недвижимости.

Ранее газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до 100 млн фунтов стерлингов (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России, а также на поместье Сикокс-Хит в графстве Кент, подаренное СССР в 1947 году.

Уточняется, что украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко уже нанимает адвоката.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин 5 июля выразил мнение, что Лондон вряд ли решится на конфискацию российских государственных активов, но ничего исключать нельзя. По его словам, у британской стороны нет законодательной базы для такого действия.

The Guardian 3 июля со ссылкой на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Соединенное Королевство рассматривает вариант конфискации попавших под санкции российских активов для передачи Украине. На следующий день в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что формулировку «рассматривать вариант конфискации» российских активов политикам честнее было бы заменить на «совершить грабеж».

Представитель Кремля Дмитрий Песков 16 марта заявил о том, что конфискация в странах Запада имущества, аресты собственности бизнесменов являются «крахом частной собственности и частного бизнеса».

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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