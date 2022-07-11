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Следователи возбудили дело по факту затопления теплохода в Татарстане

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления прогулочного теплохода на Волге в Татарстане. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе Центрального межрайонного следственного управления на транспорте СКР.

«В Татарстане по факту затопления прогулочного теплохода, регистрационный номер АА2209, Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»)», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, судно перевернулось вверх дном. Отмечается, что поднимать его будет судовладелец. Также в районе происшествия установили знак опасности — белый бакен с черным крестом.

Прогулочный теплоход затонул днем в воскресенье в Татарстане. Около 30 человек были оперативно спасены катерами и лодками.

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