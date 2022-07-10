Автомобиль сбил двух инспекторов ГИБДД в центре Москвы

Во время движения в центре Москвы водитель автомобиля совершил наезд на двух инспекторов ГИБДД, они госпитализированы. Об этом сообщили 10 июля в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«В 20:30 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Nissan, двигался по Новоарбатскому мосту в сторону центра. При повороте на Смоленскую набережную он не справился с управлением и допустил наезд на находящиеся в центре поста обслуживания патрульные автомобили», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что водитель с места ДТП не скрылся, у него не было видимых признаков опьянения. Пострадавшие получили легкие травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Начата проверка по факту произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что под Саратовом иномарка сбила пешехода, 15-летний пострадавший госпитализирован. Уточнялось, что подросток шел в попутном направлении по краю проезжей части

4 июля в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что на пешеходном переходе на пересечении улицы 4-я Парковая и Заводского проезда автомобиль сбил двух человек.