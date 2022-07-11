Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили смелые и решительные действия командира десантно-штурмового отделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, гвардии сержанта Юрия Высоцкого. Российские морпехи выполняли задачу по освобождению одного из населенных пунктов.

Группа под командованием гвардии сержанта прочесывала прилегающую к поселку лесополосу. Продвигаясь по лесу, военнослужащий обнаружил оборудованные позиции противника, запасы медикаментов и боеприпасов.

Морские пехотинцы скрытно подобрались к украинским боевикам и в ходе скоротечного боя уничтожили националистов. После этого они продолжили прочесывать местность и обнаружили украинские минометные батареи на подготовленных позициях, несколько боевых машин БМП-2 и большое количество националистов.

Отмечается, что они планировали обстрелять населенный пункт после того, как в него бы зашли российские военные. Высоцкий мгновенно сориентировался в ситуации и передал координаты местонахождения вражеских сил. В результате позиции националистов вместе с живой силой были уничтожены точным огнем артиллерии и реактивными системами залпового огня.

Действия военнослужащего способствовали стремительному наступлению на подконтрольный боевикам населенный пункт и последующему его освобождению.

Также в МО рассказали о смелости, мужестве, отваге рядового Максима Родионова, который в составе штурмовой группы, выполнял задачи по вскрытию объектов противника на территории, контролируемой врагом.

Продвигаясь по местности, он обнаружил БТР-80, а также группу пехоты противника. Российские военнослужащие приняли решение вступить в бой, несмотря на численное превосходство противника.

Родионов прицельным огнем из стрелкового оружия сковал действия националистов. Несмотря на то, что во время боя он был ранен, рядовой продолжил выполнение боевой задачи. Военнослужащий лично уничтожил пять украинских националистов, а также одного взял в плен.

Его действия позволили штурмовой группе выполнить поставленную боевую задачу и лишить противника возможности вести диверсионные действия в заданной зоне.

Кроме того, в Минобороны рассказали о смелости, отваге и профессионализме командира радиотелефонного отделения, сержанта Романа Скрынника, который выполнял задачи по обеспечению устойчивой связи между командиром и подразделениями дивизии.

При выдвижении противник попытался атаковать пункт управления с помощью артиллерии. В результате обстрела командно-штабная машина, обеспечивающая связь с батальонно-тактическими группами, получила повреждения и вышла из строя.

Несмотря на постоянный плотный артиллерийский огонь националистов, Скрыннику удалось восстановить работоспособность командно-штабной машины и обеспечить командование связью с батальонно-тактическими группами.

Каналы связи позволили оперативно уточнить задачи подчиненным подразделениям, а также передать координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный огонь. Действия сержанта позволили отразить атаку противника и обеспечить оперативное продвижение российских войск.

Ранее, 10 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянске, уничтожив более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».

Помимо этого Конашенков сообщил, что за сутки российские истребители Су-35С сбили в воздухе два украинских Су-25 и уничтожили МиГ-29 ВВС Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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