Агроном дала рекомендации по организации цветника на даче

Обустроить эффектный цветник на даче помогут знания биологических особенностей растений, дополнительно нужно учитывать цветовую гамму, форму, а также объем цветов. Об этом рассказала агроном ГБУ «Озеленение» Юлия Руденко.

Она уточнила, что перед тем, как приступить к посадке цветов, необходимо знать их отношение к свету, влаге, продолжительность жизни и цветения, размеры полноценного растения, а также совместимость с другими культурами и требования к почве. Так, для смешанных клумб больше подойдут растения с умеренными темпами роста, такие как пионы, астильбы, дицентры, лилейники, астры, флоксы.

Кроме того, продолжила агроном, нужно учесть освещение на участке, а также влажность почвы. Для более сухих почв, например, подойдут ирис, шалфей, гвоздики и различные виды астр.

Более крупные цветы лучше высаживать на задний план, чтобы они не затмевали низкие растения. При этом посадка цветов в три ряда будет выгодно играть на огороде.

Агроном затронула и правила разбивки цветника. По ее словам, начинать ее следует с обозначения границ, затем лучше всего снять дерн и перекопать почву примерно на 20–30 см.

Природные камни, гравий, пластиковый или деревянный бордюр либо цветной песок помогут в организации границ цветника, добавила эксперт.

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