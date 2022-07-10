В Омске один человек погиб при столкновении гидроцикла с водными санями

Один человек погиб в Омске в результате наезда на Иртыше гидроцикла на водные сани. Об этом сообщила прокуратура Омской области.

Водные сани с двумя пассажирами буксировала моторная лодка.

«Предварительно установлено, что 10.07.2022 около 16:50 местного времени (13:50 мск) в городе Омске на 1834-м километре реки Иртыш произошел наезд гидроцикла под управлением неустановленного лица на водные сани (тюб) с двумя пассажирами, буксируемые моторной лодкой», — отметили в надзорном органе.

Владелец водного мотоцикла скрылся с места происшествия.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в воскресенье мужчина получили смертельные травмы во время катания на водном тюбинге в Башкортостане. Потерпевший столкнулся с катером.

По данным МЧС, 23-летний мужчина катался по Нугушскому водохранилищу на тюбинге, который был прикреплен к гидроциклу.