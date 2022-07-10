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Теннисиста Карацева заподозрили в договорных матчах

ZDF: российского теннисиста Карацева заподозрили в участии в договорных матчах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский теннисист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Аслан Карацев подозревается в участии в договорных играх. Информацию об этом опубликовал немецкий телеканал ZDF со ссылкой на анонимный источник.

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По словам собеседника издания, тренировавший Карацева с 2018 по 2021 год Егор Яцык предлагал теннисисту деньги за сдачу матчей.

ZDF утверждает, что Карацев замешан в пяти подобных играх, в том числе парных встречах.

Вывод о том, что исход матчей заранее был известен, был сделан из-за высокого объема ставок на них.

Последний случай, когда могла произойти манипуляция с результатом встречи, выявлен на турнире АТР в Штутгарте этого года в парном разряде, где Аслан играл в паре с Джонатаном Эрлихом из Израиля.

Также ZDF сообщает о подозрениях в адрес грузинского теннисиста Николоза Басилашвили — на матче первого круга прошлогоднего Уимблдона в парном разряде, где грузин выступал в паре с Раду Алботом из Молдавии.

Публикацию ZDF прокомментировал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. В беседе с изданием «Спорт-Экспресс» тренер заявил, что обвинения в адрес Карацева являются голословными.

«Мое мнение, что если западная сторона не доказала вину Яцыка и Карацева, то ничего и не было», — сказал Тарпищев.

Кроме того, публикацию прокомментировал и сам теннисист.

«Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чем вы говорите», — сказал Карацев в интервью Metaratings.

О подозрениях в адрес Яцыка еще в мае писало французское издание L'Equipe, напоминает газета «Спорт-Экспресс». По его данным, белорусский специалист в сентябре-октябре 2020 года был допрошен французской полицией по делу об организации договорных матчей.

Карацев является победителем Универсиады 2017 года в парном разряде. В 2021 году он сенсационно вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где в трех сетах уступил сербу Новаку Джоковичу, который затем выиграл турнир.

1 августа 2021 года Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебро в миксте на Олимпиаде в Токио.

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