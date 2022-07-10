Умер президент университета имени Лесгафта Владимир Таймазов

Президент Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта заслуженный тренер России Владимир Таймазов скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила 10 июля пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

«Мы потеряли мудрого руководителя, наставника, человека с большим сердцем. Скорбим вместе с родными, близкими и многочисленными учениками Владимира Александровича», — говорится в нем.

Таймазову было 73 года. Он учился в университете имени Лесгафта с 1970 по 1974 год по специализации «бокс». Ректором вуза он стал в 2001 году и работал им по 2016 год, после чего стал его президентом.

До 2006 года Таймазов возглавлял Федерацию французского бокса России, был вице-президентом Международной федерации французского бокса. Имел государственные награды.