Теннисистка Мария Шарапова намекнула на рождение ребенка

Бывшая первая ракетка мира российская теннисиcтка Мария Шарапова намекнула на то, что стала матерью. 10 июля на страницах в социальных сетях спортсменка написала в статусе слово «мама».

К записи Шарапова прикрепила смайлик мишки. По мнению пользователей, это говорит о рождении у Марии сына.

В конце апреля спортсменка опубликовала в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) снимок с пляжа, на котором демонстрировала округлившийся живот. Тогда же Шарапова писала, что «поедание праздничного торта за двоих» всегда было ее специализацией.

В феврале 2020 года спортсменка объявила о завершении своей профессиональной карьеры, а позже, в декабре, — о помолвке с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства, Александром Гилксом.

Со своим избранником Шарапова встречается с 2018 года.

В декабре 2020 года бывшая первая ракетка мира и победительница 36 турниров в одиночном разряде вошла в топ-10 самых упоминаемых спортсменок в Twitter в 2020 году. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» заняла седьмое место.

В феврале 2020 года Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes.

За всю карьеру спортсменка заработала $325 млн.