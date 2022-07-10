В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 25 июля

Власти Крыма продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности в некоторых районах республики до 20:00 25 июля. Об этом сообщил 10 июля глава региона Сергей Аксенов.

Срок предыдущего предупреждения, введенного 25 июня, истекал 10 июля.

Высокий уровень террористической опасности будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Действие распространяется на объекты министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

«Ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти», — добавил Аксенов в Telegram-канале.

По его словам, силовики принимают все меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства.

20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Как сообщил Аксенов, более 90 человек были эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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