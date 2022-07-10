Реклама
Прямой эфир
Спорт
Теннисистка Мария Шарапова намекнула на рождение ребенка
Происшествия
Число пострадавших в результате непогоды в Москве возросло до 12
Политика
Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля
Происшествия
В Москве три автомобиля придавило упавшим деревом
Происшествия
Один человек погиб в результате падения дерева во время непогоды в Москве
Происшествия
Прогулочный теплоход затонул в Татарстане
Общество
В Москве из-за непогоды в больницы попали 10 человек
Происшествия
В Воскресенске молния попала в семью
Общество
Особый противопожарный режим установлен в 56 регионах России
Мир
Siemens перевезет турбину для «Северного потока» из Канады в Европу
Мир
Близкие пропавшего на Украине американца уличили Байдена в бездействии
Сюжет:

В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 25 июля

В Крыму до 25 июля продлен высокий уровень террористической опасности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Крыма продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности в некоторых районах республики до 20:00 25 июля. Об этом сообщил 10 июля глава региона Сергей Аксенов.

Препоны доступа: что стоит за словами Киева об атаке на Крымский мост
Украинские генералы надеются на дальнобойное западное оружие, поставки которого уже пообещали США

Срок предыдущего предупреждения, введенного 25 июня, истекал 10 июля.

Высокий уровень террористической опасности будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Действие распространяется на объекты министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

«Ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти», — добавил Аксенов в Telegram-канале.

По его словам, силовики принимают все меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства.

20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Как сообщил Аксенов, более 90 человек были эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022