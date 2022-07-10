Жители ЛНР рассказали об обстрелах ВСУ жилого дома с людьми внутри

Жители Луганской Народной Республики рассказали корреспонденту «Известий» Даниилу Левину, что украинские националисты специально обстреляли двухэтажный дом, в котором находились люди.

«Мы выехали, они это увидели, и их «птичка» сразу в дом прилетела. А там остались люди, они не захотели выезжать. В дом ударило, там люди остались в подвале. Подвал повредило, и упала плита», — рассказала жительница республики Евгения.

По словам женщины, люди не захотели выезжать из города и остались сидеть в подвале.

«Было два места, я говорила, садитесь, но остались люди в нашем подвале — шесть человек. И еще люди там вообще остались», — добавила она.

Российские военные эвакуировали сына Евгении и привезли его к ней. Она расплакалась, когда увидела ребенка.

«Они шарахнули по дому двухэтажному специально. Вначале там один снаряд, потом второй. Всё в ямах. Мы во двор заехали, а они стреляют», — пояснил второй собеседник.

Евгения уточнила, что они с сыном и другими жителями ЛНР провели в подвале почти пять месяцев.

«Рад, что уехал. Удивило, что тут не бахает и большой город», — сказал мальчик.

В этот же день многоквартирный дом в Донецке загорелся после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ). Огонь охватил сразу несколько квартир трехэтажного кирпичного дома. Отмечалось, что горят деревянные перекрытия, внутренняя отделка жилых помещений, пламя вырывается из оконных проемов. Пожар тушили расчеты донецких спасателей, над домом поднимались клубы черного дыма.

Военкор «Известий» Валентин Трушнин сообщил, что Донецк заволокло дымом из-за образовавшегося пожара после очередных обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, в городе ощущается сильный запах гари.

9 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в течение последних суток более 25 тыс. человек были эвакуированы в РФ с территорий Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Мизинцев уточнил, что всего с начала спецоперации по защите Донбасса в Россию было эвакуировано 2 434 298 человек, из них 383 402 — дети.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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