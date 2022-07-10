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Центр современной драматургии в Омске прекратит работу из-за долгов

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В Омске Центр современной драматургии вынужден закрыться. Решение приняло руководство театра. Учреждение не будет больше работать в прежнем формате из-за финансовых трудностей. Об этом сообщила одна из учредителей Зара Демидова.

На своей странице в соцсетях она написала, что труппа «эмоционально, физически и материально» устала и не может позволить себе «делать театр в долг».

Принято решение, что «ЦСД-Омск» отныне будет работать как площадка для спектаклей, фестивалей и выставок. Декорации и костюмы театр продаст, а вырученные средства пустит на погашение долгов, пишет ИА «Город55».

Новым директором станет супруг Демидовой, актер театра и учредитель Ярослав Максименко. Он будет строить платформу уже в новом качестве и в новом формате. Сама Демидова планирует покинуть Омск.

РИА «ОМСКРЕГИОН» напоминает, что с 1 по 15 июля в Центре современной драматургии проводится фестиваль «Еще один». В Омск для участия в нем съехались лучшие независимые театры страны.

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