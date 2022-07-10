Дело завели после падения ребенка из окна третьего этажа под Томском

Уголовное дело возбуждено по факту падения из окна третьего этажа четырехлетней девочки. Статья — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Подозреваемая — ранее судимая 39-летняя женщина, сожительница дедушки пострадавшей.

Инцидент произошел 26 июня в городе Стрежевой в Томской области. Прокуратура выяснила, что ребенок находился в квартире без присмотра родителей. По предварительным данным, женщина осталась с девочкой, но вышла в подъезд, чтобы поговорить со своей подругой. Девочка оказалась без присмотра в комнате с открытым окном.

Заигравшись, ребенок выпал из окна на землю. Девочку обнаружил проходивший мимо мужчина. Он вызвал скорую помощь и полицию, а потом забежал в подъезд, где встретил подозреваемую и рассказал ей о случившемся.

Ребенок госпитализирован с множественными травмами. Женщине грозит три года ограничения свободы.

РИА «Томск» пишет, что через несколько дней в Стрежевом произошел похожий случай. 7 июля из окна пятого этажа выпал пятилетний мальчик. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.