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Два смертельных ДТП произошло за сутки под Липецком

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В Липецкой области у села Никольские Выселки произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись отечественная «Нива» и иномарка.

Lipetskmedia со ссылкой на очевидцев пишет, что в ДТП погибли два человека. Обстоятельства аварии уточняются. На месте работают скорая помощь, спасатели и ГИБДД.

Сегодня же, 10 июля, на альтернативной дороге трассы М-4 «Дон» произошло крупное ДТП. Два человека погибли, еще трое госпитализированы с травмами.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области GOROD48 рассказали, что в лобовом столкновении Nissan Primera и Nissan Almera погиб 61-летний водитель одной иномарки и 41-летняя пассажирка другой. Еще трое пострадали: 15-летний пассажир одного из автомобилей, второй водитель в возрасте 45 лет и его 20-летний пассажир. Подростка госпитализировали.

По предварительным данным, виновником столкновения был водитель первого автомобиля, он выехал на встречную полосу.

После ДТП один из автомобилей загорелся, его потушили очевидцы аварии.

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