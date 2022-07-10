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Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Внеочередное заседание Совета Государственной думы состоится 11 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нижней палаты парламента 10 июля.

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Уточняется, что заседание пройдет в 10:00 мск по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Один из вопросов повестки совета — проведение в соответствии со статьей 14 (ч. «д») Регламента ГД внеочередного пленарного заседания Государственной думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что проведение заседания связано с необходимостью обсудить вопросы, требующие неотложного решения. В частности, будут рассмотрены правительственные инициативы.

Госдума завершила последнее пленарное заседание весенней сессии 6 июля. Она стала первой весенней сессией в этом созыве парламента, который приступил к работе с октября 2021 года. Володин отметил, что с января текущего года был принят 361 закон, из которых 35,2% — социально значимые. На рассмотрении осталось 1203 законодательные инициативы. Следующая сессия начнется 30 августа.

Позднее, 7 июля, президент России Владимир Путин назвал достойными итоги работы весенней сессии Госдумы. Глава государства подчеркнул, что ГД удалось работать быстро и решительно после 24 февраля. По его мнению, все фракции «подтвердили состоятельность и зрелость, действовали как настоящие государственники и патриоты».

В беседе с «Известиями» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что санкции никак не повлияли на законодательный настрой парламента и депутатами было сделано всё возможное для поддержки людей, бизнеса, экономики, многодетных семей, военнослужащих.

В то же время первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов считает, что эта сессия стала началом новой политической истории парламента и страны. По его словам, основная повестка, с которой пришлось работать депутатам, связана с началом гибридной войны, которая была объявлена Западом России, и побудила российскую власть отказаться от капиталистических принципов и вернуться к социализации общества и экономики. Он пояснил, что был принят ряд антисанкционных законов, которые в основном были предложены правительством.

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