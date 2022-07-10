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Военкор «Известий» показал раздачу гуманитарной помощи в ДНР

Военкор «Известий» показал раздачу росгвардейцами гуманитарной помощи в ДНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как сотрудники Росгвардии раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий Донецкой Народной Республики (ДНР).

Российские правоохранители приносят в дома местных жителей муку, сахар, крупы, консервы. Каждому жителю полагается по пакету с гуманитарной помощью.

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Как говорят местные жители, российские военнослужащие уже привезли им бытовую химию, стиральные порошки и многое другое. Хлеб они пекут сами.

«В какой-то момент обстрел возобновляется, но росгвардейцы решают продолжить миссию и раздать гуманитарную помощь жителям всей деревни», — комментирует журналист.

По его словам, в этом населенном пункте никогда не было позиций или складов вооружений, но украинские боевики продолжают наносить удары, как правило, снарядами НАТО.

Накануне военнослужащие Росгвардии доставили в город Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР) гуманитарную помощь. Жителям привезли крупы, макароны, консервы, сахар, чай.

14 июня стало известно о начале работы по оказанию гуманитарной помощи ДНР и ЛНР от российских регионов. 7 июля президент России Владимир Путин отметил, что власти РФ будут делать всё необходимое, чтобы помочь тем, кто живет в Донбассе.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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