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Siemens перевезет турбину для «Северного потока» из Канады в Европу
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Siemens перевезет турбину для «Северного потока» из Канады в Европу

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Фото: Global Look Press/Maurizio Gambarini
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Немецкая компания Siemens постарается доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады в Европу как можно быстрее. Об этом 10 июля говорится в заявлении компании, сообщает Reuters.

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В Канаде турбина проходила ремонт.

В компании добавили, что Канада приняла «политическое решение» отправить газовую турбину для «Северного потока» в Германию.

«Наша цель — как можно быстрее доставить турбину к месту эксплуатации», — подчеркнули в Siemens Energy.

Ранее в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц одобрил решение властей Канады вернуть газовую турбину.

Утром 10 июля агентство Reuters со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона заявило, что Оттава передаст Берлину турбину для газопровода «Северный поток», задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России.

Ожидается, что Берлин впоследствии передаст турбину «Газпрому», что позволит Канаде избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

Также «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Киев раскритиковал решение Оттавы по поводу возможного исключения из санкционного списка против России турбины для российского газопровода, назвав его «необоснованным и опасным». Там выразили мнение, что Москва якобы обладает всеми необходимыми мощностями для наращивания темпов прокачки газа и без новой турбины.

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока».

Как стало известно 16 июня, приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток».

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