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Три человека погибли при обстреле ВСУ Шахтерского района

Три человека погибли и 11 пострадали при обстреле ВСУ Шахтерского района
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Украинские боевики обстреляли Шахтерский район в Донецкой Народной Республике (ДНР), где находились волонтеры. Об этом 10 июля сообщил глава республики Денис Пушилин, уточнив, что в результате инцидента погибли три человека.

Больница в Херсоне повреждена из-за обстрелов ВСУ. Онлайн спецоперации 10 июля
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«Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтерский район, где активисты «Молодой Республики» находились с волонтерской миссией. В результате получили ранения 11 человек, трое погибли», — написал он в Telegram-канале.

На месте работают спасатели, ведутся поиски еще четырех человек.

По словам главы ДНР, раненые доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается медпомощь.

«Правительству дано поручение оказать помощь пострадавшим и семьям», — добавил он.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Донецка. Как уточнялось, вооруженные силы Украины выпустили пять снарядов из тяжелого вооружения по Куйбышевскому району города.

Накануне корреспондент «Известий» показал кадры последствий обстрела Донецка. Местная жительница, получившая ранение в ногу, рассказала, что в момент инцидента на улице раздавали воду.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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