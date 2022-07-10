Спортивный проект «Кубок парков» стартовал в Подмосковье

В Московской области запустили спортивный проект «Кубок парков». В его рамках в 70 парках области пройдет порядка 290 соревнований и турниров. В течение месяца жители любого возраста и уровня подготовки будут принимать участие в спортивных мероприятиях.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» приводит слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной о том, что «Кубок парков» — это почти три сотни соревнований по популярным баскетболу, футболу, волейболу, настольному теннису, бадминтону, бегу и шахматам.

Однако на соревнованиях будут представлены и весьма необычные виды спорта, такие как бочче, флорбол, скиппинг, калестеника и брейк-данс.

Также в рамках проекта будут проводиться мастер-классы, веселые старты, утренние зарядки, показательные выступления и фестивали. И все — на свежем воздухе под открытым небом.

7 июля сообщалось, что с начала года Подмосковье посетили порядка 10 млн туристов. Это на 2 млн человек больше, чем за тот же период 2021 года.