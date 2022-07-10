Установлена причастность ВСУ к новым преступлениям против жителей Донбасса

Следствие установило причастность украинских боевиков к новым преступлениям против гражданского населения в Донбассе. Об этом 10 июля сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

Уголовные дела возбуждены в отношении военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко, 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка.

Как считает следствие, в период с 4 по 10 июля указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах и поселках Донецкой и Луганской народных республик.

«В результате обстрелов населенных пунктов ДНР погиб 21 мирный житель, в том числе четверо несовершеннолетних, 107 мирных жителей, в том числе семеро несовершеннолетних, получили ранения, повреждено 207 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры: здания лицея, детского сада и двух школ», — добавили в ведомстве.

В ЛНР при обстрелах погибли четверо мирных жителей, в том числе малолетний, получили ранения шесть человек, повреждено 52 жилых дома.

29 июня председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. Как считает глава ведомства, в этом вопросе нельзя терять время, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против тех, кто участвует в специальной операции России и расследовании преступлений киевского режима.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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