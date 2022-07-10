Особый противопожарный режим установлен в 56 регионах России

В 56 субъектах РФ введен особый противопожарный режим. Эту информацию 10 июля подтвердили в МЧС России.

По всей стране уже зарегистрировано почти 300 очагов возгорания, 110 из них — активны.

Наиболее критическая обстановка наблюдается в Хабаровском крае. В Аяно-Майский район направлены подразделения МЧС с необходимым оборудованием и вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

«В Курской области спасатели на мотоциклах и квадроциклах регулярно патрулируют оздоровительные лагеря и населенные пункты, расположенные вблизи лесных массивов. Техника МЧС укомплектована оборудованием для принятия первичных мер по тушению до приезда основных пожарно-спасательных сил», — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в Telegram-канале.

Режим ЧС также объявлен в Якутии и на Сахалине.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что власти Якутии не исключают введения режима ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров. По данным специалистов, жаркая погода в республике была чуть ослаблена с приходом дождей, но они пройдут в начале следующей недели.

Глава Якутии Айсен Николаев считает, главы муниципальных образований должны воспользоваться благоприятной погодой и ликвидировать максимальное количество очагов возгораний. Серьезное внимание на ситуацию он поручил обратить руководителям Майского, Алданского и Мирнинского районов. Николаев призвал не допустить повторения ситуации в Чурапчинском районе, когда в огне погиб человек.

Якутия считается одним из самых пожароопасных регионов России. Режим ЧС в лесах там действует с 28 июня.

В Хабаровском крае режим ЧС из-за лесных пожаров ввели 7 июля. Отмечалось, что ситуацию осложняет жаркая погода. Гражданам запрещено посещать леса, въезжать в них на автомобилях. Глава региона Михаил Дегтярев отметил, что в крае нарастили группировку пожарных больше, чем на 100 человек, а также увеличили количество техники.

Сложная пожароопасная обстановка в ряде регионов прогнозировалась еще в мае.