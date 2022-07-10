Иномарка сбила шедшего в попутном направлении подростка под Саратовом

Подросток пострадал в ДТП под Саратовом. Его сбил легковой автомобиль Toyota. Мальчик с травмами госпитализирован.

ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное УГИБДД пишет, что ДТП произошло 9 июля в 21:50 в Ивантеевском районе. На 1-м км дороги Ивантеевка – Раевка иномарка под управлением 60-летнего водителя сбила 15-летнего пешехода.

Подросток шел в попутном направлении по краю проезжей части. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в Жигулевске Самарской области автомобиль сбил шестилетнего ребенка, который перебегал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. Ребенок госпитализирован, но его жизни ничто не угрожает.