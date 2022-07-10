Свалку мешков с тусклым мясом нашли на выезде из Екатеринбурга

На выезде из Екатеринбурга, на перекрестке ЕКАД Каменные палатки — Палкино, обнаружили десятки мешков с разложившимся мясом. В этом районе нет ни одного предприятия пищевой промышленности, и кто организовал подобную стихийную свалку, неизвестно.

Местные жители опасаются, что мухи, которые роятся над мешками с тухлым мясом, могут стать переносчиками опасной инфекции.

У граждан, живущих в микрорайоне Старая Сортировка, появилась подобная проблема. Они возмущены тем, что неизвестные регулярно выкладывают мясные туши у мусорных контейнеров, расположенных рядом с жилыми домами. Жители не исключают, что к ним доставляют отбросы с ближайшего рынка.

Екатеринбуржцы готовят обращение в правоохранительные органы, сообщает «ТагилСити.Ру».

7 июля сообщалось, что в Екатеринбурге под балконом жилого дома на улице Ильича нашли предмет, похожий на гранату. Территорию немедленно оцепили. Специалисты осмотрели находку и пришли к выводу, что это учебная граната. Как она оказалась в этом месте, сейчас выясняется.