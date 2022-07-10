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Прогулочный теплоход затонул в Татарстане

Прогулочный теплоход затонул в Татарстане, люди спасены
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Фото: РИА Новости/Егор Алеев
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Прогулочный теплоход затонул днем в воскресенье в Татарстане, пассажиры спасены. Об этом 10 июля сообщило Центральное межрайонное следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел на Волге.

«Предварительно, днем на р. Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры (около 30 человек) были оперативно спасены катерами и лодками», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства инцидента выясняют следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В феврале у причала порта Зарубино в Приморье затонуло краболовное судно «Акванавт». Тогда погиб один человек, старший механик. Капитан судна был госпитализирован с переохлаждением.

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