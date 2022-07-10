Семья и друзья ветерана американской армии Грэди Курпаси, пропавшего без вести на Украине, обвинили администрацию президента США Джо Байдена в бездействии. Об этом 10 июля сообщила газета The Washington Post.

По словам близких ветерана, надежда найти его живым зависит от дипломатии между Вашингтоном и Москвой, но пока усилия правительства недостаточны.

50-летнего Курпаси в последний раз видели 26 апреля на юге Украины. По словам источника в Белом доме, администрация внимательно следит за ситуацией и ищет информацию о пропавшем для семьи.

Курпаси — офицер морской пехоты в отставке и ветеран войны в Ираке. В день его исчезновения он и британец Эндрю Хилл покинули позиции на импровизированном наблюдательном посту. Хилл был захвачен в плен российскими войсками.

21 июня российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что дипмиссия не получала обращений от администрации Белого дома касательно судьбы американских наемников, взятых в плен на Украине.

В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс настаивает на том, что запрос властей на информацию остался без ответа.

15 июня газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом во время проведения спецоперации по защите Донбасса. По информации издания, пленными оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн. Они добровольно отправились на Украину в ряды ВСУ. В тот же день Нед Прайс заявил, что США следят за ситуацией.

Как ранее отмечали в Минобороны РФ, приезжающие добровольно воевать в Донбасс боевики не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленных, чьи интересы защищают положения Женевских конвенций.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов. При этом наемников, помогающих боевикам, привлекают к уголовной ответственности власти Донецкой и Луганской народных республик.

Так, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима к смертной казни.

На фоне обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса.

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