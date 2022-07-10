Грозовой фронт надвигается на Москву

На Москву 10 июля вновь обрушилась непогода. На юго-западе столицы уже идут дожди.

Температура в городе +25 градусов. Местами наблюдается гроза и усиление ветра до 17 м/с.

Ранее в ГУ МЧС предупредили о дожде и граде. Отмечалось, что такая погода сохранится до конца суток.

В этот день в Гидрометцентре России сообщили, что днем в городе ожидается до +27…+29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +17...+19 градусов. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в понедельник, 11 июля, в Москве ожидается до +30...+32 градусов. По его словам, жаркая погода продержится до вторника.