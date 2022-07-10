Реклама
Прямой эфир
Общество
Москвичам порекомендовали оставаться дома из-за интенсивного ливня
Общество
Сотрудники IKEA в России устроили флешмоб для сохранения рабочих мест
Происшествия
Несколько деревьев повалило в Москве во время непогоды
Мир
В США отметили замедление роста экономики страны
Мир
Лесной пожар охватил турецкий курорт Бодрум
Экономика
Французское правительство готовится к прекращению поставок российского газа
Мир
Истребитель F-18 упал в море с авианосца Harry S. Truman
Экономика
Газ в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
Мир
Майкла Джексона посмертно обвинили в использовании поддельного голоса
Мир
На Украине раскритиковали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Мир
ФРГ на протяжении месяца блокирует пакет помощи для Украины на €9 млрд
Сюжет:

Москвичам дали прогноз погоды на вторую декаду июля

В Москве ожидается дождливая и прохладная погода во второй декаде июля
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве ожидается дождливая и прохладная погода во второй декаде июля. Об этом 10 июля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жар с предсказаньями: какие хитрости помогут спастись от зноя
Врачи рассказали, как помочь себе пережить аномальное тепло

«Июль в Центральной России в целом пока остается преимущественно жарким и засушливым, а первая декада месяца на 2–2,5 градуса оказалась теплее положенной многолетней нормы макушки лета. Однако зной будет непродолжительным и скоро повеет прохладой», — рассказал он «РИА Новости».

По словам синоптика, предстоящая неделя начнется с аномально высокой температуры: даже ночью не ниже +15…+20 градусов, а днем воздух разогреется до +28…+33 градусов, местами будут дожди. Во вторник через регион пройдет холодный атмосферный фронт с грозами и интенсивными ливнями до 7–12 мм осадков, в результате чего днем посвежеет до +19…+24 градусов. В среду вечером местами пройдут небольшие дожди, после чего воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Тишковец предупредил о сильных ливнях с грозой в четверг. На юге Подмосковья и в отдельных районах Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областей выпадет до 50–55 мм осадков, или около половины месячной нормы, в Москве — до 10–15 мм. В связи пасмурной погоды после полудня будет не выше +17…+22 градусов.

В Москве в ночь на 10 июня начался сильный дождь с грозой и ветром. За день до этого в МЧС РФ порекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

10 июля ожидаются облачность с прояснениями и кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах столицы ожидаются гроза и град. При этом температура воздуха сохранится на высоких отметках.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022