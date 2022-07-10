Москвичам дали прогноз погоды на вторую декаду июля

В Москве ожидается дождливая и прохладная погода во второй декаде июля. Об этом 10 июля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Июль в Центральной России в целом пока остается преимущественно жарким и засушливым, а первая декада месяца на 2–2,5 градуса оказалась теплее положенной многолетней нормы макушки лета. Однако зной будет непродолжительным и скоро повеет прохладой», — рассказал он «РИА Новости».

По словам синоптика, предстоящая неделя начнется с аномально высокой температуры: даже ночью не ниже +15…+20 градусов, а днем воздух разогреется до +28…+33 градусов, местами будут дожди. Во вторник через регион пройдет холодный атмосферный фронт с грозами и интенсивными ливнями до 7–12 мм осадков, в результате чего днем посвежеет до +19…+24 градусов. В среду вечером местами пройдут небольшие дожди, после чего воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Тишковец предупредил о сильных ливнях с грозой в четверг. На юге Подмосковья и в отдельных районах Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областей выпадет до 50–55 мм осадков, или около половины месячной нормы, в Москве — до 10–15 мм. В связи пасмурной погоды после полудня будет не выше +17…+22 градусов.

В Москве в ночь на 10 июня начался сильный дождь с грозой и ветром. За день до этого в МЧС РФ порекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

10 июля ожидаются облачность с прояснениями и кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах столицы ожидаются гроза и град. При этом температура воздуха сохранится на высоких отметках.