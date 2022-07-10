Эксперты назвали проигрышем США отсутствие контактов с Москвой

Отсутствие контактов главы Госдепартамента США Энтони Блинкена с российскими коллегами с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса стало заведомым проигрышем американской дипломатии. Об этом 10 июля говорится в публикации на сайте газеты The Washington Post.

«Мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к конструктивной дипломатии», — процитировал он слова Блинкена, сказанные 9 июля на саммите G20 в Индонезии.

Ветеран американской дипломатии Том Шеннон, 30 лет проработавший в администрации страны, полагает, что США должны открыть каналы связи, чтобы понять, какого решения проблемы ищет в России. Изменение темпов спецоперации может открыть дипломатические возможности решения вопроса, подчеркнул он.

Вашингтону необходимо проверить готовность России к переговорам, резюмировал дипломат.

«Если Соединенные Штаты не выходят на контакт, в сознании россиян это несерьезный разговор», — добавил специалист по Европе и бывший сотрудник администрации экс-президента США Барака Обамы Джереми Шапиро.

Как уточняется в статье, при администрации Джорджа Буша госсекретарь Кондолиза Райс встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке через месяц после событий в Грузии в 2008 году.

Сторонники взаимодействия США с Россией говорят, что Вашингтон упускает из виду цель переговоров — узнать позицию Кремля, обратил внимание Шапиро.

В начале июля Блинкен заявил об отсутствии заинтересованности в затягивании ситуации вокруг Украины, чтобы «причинить боль» России. Однако эксперты не раз отмечали, что Штаты хотят измотать РФ. 5 мая евродепутат Клэр Дейли заявила, что США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

3 мая американское издание The Hill также сообщило, что усиление антироссийской риторики США затрудняет урегулирование кризиса на Украине и в Донбассе путем переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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