Реклама
Прямой эфир
Мир
Истребитель F-18 упал в море с авианосца Harry S. Truman
Экономика
Газ в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
Мир
Майкла Джексона посмертно обвинили в использовании поддельного голоса
Мир
На Украине раскритиковали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Политика
В Госдуме заявили о препятствовании США урегулированию конфликта вокруг Украины
Мир
ФРГ на протяжении месяца блокирует пакет помощи для Украины на €9 млрд
Мир
Задержан осуществлявший наводку для удара ВСУ по объектам Новой Каховки
Мир
Марин Ле Пен сочла совершенно неэффективными санкции против России
Экономика
В Германии заявили о скором крахе экономики страны из-за санкций
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве в ближайшие часы
Мир
Ле Пен назвала ошибочным мнение Киева о военном решении конфликта
Сюжет:

Эксперты назвали проигрышем США отсутствие контактов с Москвой

The Washington Post: отсутствие контактов США с Москвой стало проигрышем американской дипломатии
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отсутствие контактов главы Госдепартамента США Энтони Блинкена с российскими коллегами с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса стало заведомым проигрышем американской дипломатии. Об этом 10 июля говорится в публикации на сайте газеты The Washington Post.

Бойкот ученый: как на самом деле западные дипломаты «избегали» Лаврова в Индонезии
И почему Россия не собиралась игнорировать коллег

«Мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к конструктивной дипломатии», — процитировал он слова Блинкена, сказанные 9 июля на саммите G20 в Индонезии.

Ветеран американской дипломатии Том Шеннон, 30 лет проработавший в администрации страны, полагает, что США должны открыть каналы связи, чтобы понять, какого решения проблемы ищет в России. Изменение темпов спецоперации может открыть дипломатические возможности решения вопроса, подчеркнул он.

Вашингтону необходимо проверить готовность России к переговорам, резюмировал дипломат.

«Если Соединенные Штаты не выходят на контакт, в сознании россиян это несерьезный разговор», — добавил специалист по Европе и бывший сотрудник администрации экс-президента США Барака Обамы Джереми Шапиро.

Как уточняется в статье, при администрации Джорджа Буша госсекретарь Кондолиза Райс встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке через месяц после событий в Грузии в 2008 году.

Сторонники взаимодействия США с Россией говорят, что Вашингтон упускает из виду цель переговоров — узнать позицию Кремля, обратил внимание Шапиро.

В начале июля Блинкен заявил об отсутствии заинтересованности в затягивании ситуации вокруг Украины, чтобы «причинить боль» России. Однако эксперты не раз отмечали, что Штаты хотят измотать РФ. 5 мая евродепутат Клэр Дейли заявила, что США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

3 мая американское издание The Hill также сообщило, что усиление антироссийской риторики США затрудняет урегулирование кризиса на Украине и в Донбассе путем переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022