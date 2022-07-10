Задержан осуществлявший наводку для удара ВСУ по объектам Новой Каховки

Задержан житель Новой Каховки, осуществлявший наводку для удара украинскими боевиками по военным и гражданским целям в городе. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Херсонской области.

«Отделом полиции по Новой Каховке Херсонской области был выявлен гражданин, который сотрудничал с сотрудниками СБУ (службы безопасности Украины. — Ред.) и передавал геолокационные данные расположения военнослужащих РФ, а также скопления мирного населения», — сказал источник.

Задержанный уточнил, что отправлял сотрудникам СБУ геолокацию лесопосадки, где находились техника и военнослужащие.

«На следующий день или через день туда прилет (ракет. — Ред.) был. По глупости это сделал. Лучше такого не делать, потому что могут и мирные жители пострадать», — добавил он.

Ранее, 8 июля, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об обстреле по Каховской ГЭС. Тогда же глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев отметил, что станция не получила значительных повреждений. Позднее в тот же день сообщалось, что российская противовоздушная оборона успешно отразила ракетную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на гидроэлектростанцию.

Накануне в распоряжении «Известий» оказались кадры задержания украинских диверсантов, которые готовили серию терактов в Херсоне. Российские силовики предотвратили преступления и разгромили созданную спецслужбами Украины ячейку.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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