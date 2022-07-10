Мужчина погиб при катании на водном тюбинге в Башкирии

Мужчина получили смертельные травмы на водном тюбинге в Башкортостане. Потерпевший столкнулся с катером.

Трагедия произошла на территории Мелеузовского района. По данным МЧС, 23-летний мужчина катался по Нугушскому водохранилищу на тюбинге, который был прикреплен к гидроциклу. Во время катания тюбинг столкнулся с катером, пишет «МедиаКорСеть». От полученных травм пассажир тюбинга скончался на месте.

Еще один человек доставлен в больницу с травмами. По факту инцидента проводится проверка.

В конце июня следователи возбудили уголовное дело после происшествия с туристом, упавшим в море в Геленджике. Мужчина летал на парашюте, который был привязан к катеру, и упал в воду с высоты.