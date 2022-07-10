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Летевший из Москвы в Ереван самолет вынужденно сел в Самаре

Самолет Москва - Ереван вынужденно сел в Самаре из-за дебошира на борту
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Фото: commons.wikimedia.org
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В аэропорту Самары экстренно приземлился пассажирский самолет российской авиакомпании «ИрАэро», следовавший по маршруту Москва – Ереван, из-за неадекватного поведения пассажира. Об этом сообщила в воскресенье, 10 июля, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, сообщение об агрессивном поведении одного из пассажиров авиалайнера поступило в отдел полиции сегодня ночью.

«Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, конфликтовал с другими пассажирами, нецензурно выражался в адрес окружающих», — приводит ее слова Telegram-канал «МВД Медиа».

Дебошира сняли с рейса, после чего доставили в дежурную часть Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

В отношении нарушителя были составлены административные протоколы.

Ранее в воскресенье сообщалось, что вылетевший из Самарканда самолет Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Рейс FV-6552 авиакомпании «Россия» вылетел по расписанию — в 7:17 (5:17 мск), однако на пути следования по техническим причинам экипаж принял решение вернуться в Узбекистан. Самолет произвел посадку в штатном режиме в 9:00 (7:00 мск).

Причины решения экипажа вернуться в аэропорт вылета не называются. Пострадавших в результате инцидента нет.

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