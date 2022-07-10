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Два человека пострадали в результате удара ВСУ по Херсону

МВД Херсонской области: два человека пострадали в результате удара ВСУ, полностью разрушен жилой дом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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По предварительным данным, не менее двух человек пострадали в Херсоне при обстреле со стороны Украины 10 июля. Об этом сообщает ГУ МВД по Херсонской области в Telegram.

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По данным ведомства, полностью разрушен жилой дом. Также при ударе повреждена городская клиническая больница.

«В результате ракетных ударов украинские боевики полностью разрушили один дом, где проживала семья с ребенком. По предварительным данным, ранения получили два человека», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ продолжают наносить удары по Херсонской области, подвергая опасности мирных жителей.

По данным МВД, обстрелы совершаются в том числе из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Киеву в рамках военной помощи.

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Иван Литомин сообщил, что в Херсоне произошла серия мощных взрывов. Как объяснили позднее херсонские власти, работала система ПВО, которая практически ежедневно отражает удары ВСУ.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

На фоне обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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