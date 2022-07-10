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Эксперт назвал подстроенным инцидент с наркотиками на вечеринке с Шольцем

Политолог Суздальцев: инцидент с наркотиками на закрытой вечеринке с Шольцем могли подстроить его противники
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Фото: REUTERS/Michaela Rehle
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Скандал с наркотиками на вечеринке с участием канцлера Германии Олафа Шольца могли намеренно подстроить его противники, поэтому не стоит делать выводы до завершения расследования, но, если причастность канцлера будет установлена, это может ухудшить его положение. Такое мнение выразил 10 июля российский политолог Андрей Суздальцев.

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«Там есть враги, которые могли организовать такую утечку информации. Не факт, что это на самом деле происходило. В таких вопросах нужно ждать официального расследования. Это очень серьезное обвинение, особенно для западного мира. Надо смотреть подоплеку, кому это было выгодно. Очень сомнительно, что инициатором таких действий в отношении сотрудниц и участников вечеринки был сам Шольц. Не исключено, что идет против него подковерная борьба», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Политолог считает, что необходимо дождаться официальных заявлений компетентных органов Германии. По словам эксперта, западные СМИ зарекомендовали себя как «органы по сливу различных слухов, лжи и клеветы».

Суздальцев допустил, что ситуация может быть началом серьезного разрушительного процесса, который коснется всей партийной системы ФРГ.

«Шольц мог помешать кому-то внутри партии, а может, замешаны и внешние силы, ведь эти наркотики, если они на самом деле были, кто-то должен был кому-то передать. Там целая цепочка заинтересованных лиц, и надо искать заказчиков», — добавил политолог.

9 июля стало известно, что на закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с участием Шольца не менее чем восьми женщинам подмешали «наркотики для изнасилования».

По данным газеты Tagesspiegel, 21-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие, головокружение и провалы в памяти. У нее взяли анализ крови и провели токсикологическую экспертизу. Позднее полиция узнала еще о четырех случаях с подобными симптомами. Отмечалось, что причиной потери памяти у женщин могли стать «наркотики для изнасилования». Эти вещества подмешивают жертвам в напитки, чтобы сделать их недееспособными и уязвимыми.

Лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин сказал членам бундестага и их сотрудникам, что возможным пострадавшим необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы. Он подчеркнул, что делается все для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

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